Nuovo appuntamento col Mercatissimo, il mercato del riuso del gruppo di preghiera di Montepaolo

Fissate le date del prossimo "Mercatissimo", il 13 e 14 Gennaio. L'evento che si rinnova ogni secondo weekend del mese è organizzato dal Gruppo di Preghiera di Montepaolo. Si potranno trovare abiti e vestiti per donna, uomo e bambino, vintage e non solo, con prezzi a partire da 1 euro. Ci sono inoltre scarpe, borse, cinture, guanti e cravatte per ogni gusto e stile. Non mancheranno libri, mobili e tanti giochi per bambini. Al piano superiore ci saranno biancheria per la casa, complementi d'arredo e piccoli elettrodomestici. Lo scopo benefico è il principio fondante di questo mercatino. Il riuso e ritrovare oggetti del passato ormai dimenticati fa parte del piacere di fare una visita al "Mercatissimo", che è allestito a Forlì in via Copernico 85, interno 23. 'evento si terrà anche con condizioni di brutto tempo.