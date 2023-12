Miss Curvyssima: la finale regionale a Forlimpopoli

Domenica 17 dicembre il NERD Diner Pizza di Forlimpopoli ospita un evento speciale: la Finale Regionale di Miss Curvyssima. L'evento inizia alle 20. Questo appuntamento segna un momento cruciale nel percorso delle partecipanti a Miss Curvyssima, il concorso che ha ridefinito i canoni di bellezza e ha celebrato la diversità e l'unicità in ogni sua forma. La Finale Regionale rappresenta l'apice di mesi di preparazione, impegno e passione. Sotto la guida della patron Samantha Togni il concorso si è distinto per la sua capacità di valorizzare la bellezza autentica e l'empowerment femminile. La serata organizzata in collaborazione con Loredana Amorosa sarà presentata da Fabrizio Cremonini.