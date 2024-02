A Forlimpopoli due mostre in occasione della Segavecchia: “Mondo d’incanto” e “Proverbi e non solo…”

Duplice appuntamento con l’arte a Forlimpopoli in occasione della Segavecchia, con particolare e doveroso riferimento a quella più frequentata e coltivata dai giovanissimi, ovvero quella del fumetto e del mondo dell'animazione. I personaggi e le ambientazioni delle favole e dei film d’animazione saranno infatti al centro della mostra “Mondo d’Incanto” che aprirà i battenti sabato 2 marzo alle ore 15, presso Ugo Aula Studio, nell’ex asilo Rosetti. A progettare e costruire i manufatti esposti, realizzati con i mattoncini, sono stati i volontari della Mattoncinoteca4All. In esposizione ci saranno anche alcune opere a tema cartoni animati del celebre mastro costruttore FabioX.

In occasione dell’inaugurazione, “I ragazzi di Ugo” organizzeranno una lettura a tema delle favole più belle per tutti i bambini. Inoltre, negli spazi della mostra verrà allestito un punto gioco temporaneo in cui i piccoli visitatori potranno giocare liberamente insieme con i mattoncini da costruzione per ideare e realizzare il loro "mondo d'incanto". La mostra è promossa dalla Mattoncinoteca e dal Comune di Forlimpopoli insieme alla Consulta dei Giovani, all’Unione Giovani Organizzati – Ugo e all’Ente Folcloristico e Culturale Forlimpopolese, e ha preso vita, come già Mattoncinoteca 4All grazie alla collaborazione con Heart4Children, associazione di Promozione Sociale, che è partner del Gruppo LEGO® per progetti educativi e di solidarietà. Lo spazio sarà aperto sabato 2 e sabato 9 Marzo dalle ore 15:00 alle ore 18:00; domenica 3 e domenica 10 Marzo dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle ore 15:00 alle 18:00. Le scuole possono richiedere un'apertura infrasettimanale scrivendo al seguente indirizzo email: mattoncinoteca4all@gmail.

In parallelo la galleria “A casa di Paola” ospiterà – appositamente prorogata – la mostra “Proverbi e non solo…” di Fabio Pixel Colinelli, uno dei più celebri ed apprezzati artisti della pittura digitale che ama rileggere le grandi opere del passato, con cura ed ironia, e che proporrà per la festa della Segavecchia un’antologica di tutta la sua produzione, a partire dalla sua ultima fatica: lo straordinario “Proverbi fiamminghi” di Bruegel il Vecchio. La mostra rimarrà aperta fino al 10 marzo il martedì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00, mercoledì e venerdì dalle 16,30 alle 19,00 e sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Anche Pixel ha programmato degli incontri con le scuole e – per la giornata dell’8 marzo – un incontro per presentare un ulteriore omaggio alla città, ovvero un gioco da tavolo dedicato ai suoi personaggi più celebri, alle sue manifestazioni (come la Segavecchia) ed ai suoi monumenti.