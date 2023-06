"Tin Bota!", nel weekend un motoraduno itinerante per la Romagna a sostegno degli alluvionati

Dopo che un mare di acqua e fango ha inondato la Romagna, "Bottega Bastarda" e “Eroici in Moto” organizzano “Tin Bota!” un un motoraduno itinerante per riempirne le strade di solidarietà e di quell’amicizia e energia contagiosa che solo i motociclisti sanno trasmettere. "Nel fine settimana del 17 e 18 giugno faremo vibrare l’anima dei bikers di tutta Italia mettendo in moto i cuori più generosi - racconta Andrea -. Base dell’incontro sarà “Bottega Bastarda”, un po’ officina e un po’ cucina per uno stile di vita on the road, locale inaugurato a Forlì da poche settimane e salvatosi per miracolo dall’allagamento". Ci saranno prelibatezze romagnole e musica a volontà, e poi si parte per due itinerari circolari fra l’Appennino e la pianura, dove le zone più colpite coincidono spesso con i percorsi più celebri ed apprezzati dagli appassionati dei motori. "Faremo la differenza - prosegue Andrea -: toccheremo con mano la magnitudo del cataclisma, e al tempo stesso con la nostra presenza contribuiremo a ricostruire il tessuto sociale e le vite di persone che hanno perso tanto, a volte tutto. Bandiera dell'iniziativa sarà una maglietta dedicata, in tiratura limitata, ottenibile con una offerta libera. L'iniziativa proseguirà per tutta la settimana con concerti ed altre attività di intrattenimento; i fondi raccolti saranno donati ai Centri Estivi delle aree colpite dalla alluvione". Per informazioni è possibile contattare il 393.46.90.651 (Andrea).