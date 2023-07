Solidale per gli alluvionati, torna la Mototagliatella a Predappio

Ritorna, dopo lo spostamento di data dovuto all’alluvione, la Mototagliatella, l’itinerario turistico ispirato alle due grandi passioni romagnole: la buona cucina e i motori. Una tradizione nata quasi per gioco nel 1995, quando un gruppo di motociclisti predappiesi organizzava un giro in moto sulle colline che si sarebbe concluso davanti a un buon piatto di pasta fatto in casa: un veloce passaparola e si presentarono un’ottantina di motociclisti. Quindi perché non riproporlo l’anno dopo? Così oggi, anno dopo anno, si è giunti alla 27esima edizione dell’evento moto-gastronomico.

Sabato 22 luglio a mezzogiorno inizio della festa con apertura degli stand gastronomici a base di tagliatelle e snack romagnoli, nel pomeriggio musica e spettacoli con dj Fangio e la dj nazionale Aldivas e in serata concerto dei The Wave alle ore 21. A seguire show di pole-dance con Susy.

Domenica 23 luglio alle ore 9 aprono le iscrizioni per il moto-giro che partirà alle ore 11. L’itinerario: si parte da viale Mazzini per dirigersi verso Meldola e proseguire poi per Civitella e Galeata. Qui ci sarà una sosta in piazza con aperitivo, si rientra poi passando da Monte delle Forche e San Zeno per poi tornare a Predappio in un percorso ad anello. La quota di partecipazione corrisponde a un piatto di tagliatelle e a un bicchiere di vino: chi s’iscrive avrà quindi diritto al classico piatto romagnolo annaffiato da un bicchiere di vino. Il programma prevede concerto dei Musicanti di San Crispino e show di pole-dance con Maggy in mattinata. Nel pomeriggio concerto dei The DePT, animazione by dj Angelo e Jumbo e intrattenimento con giochi.

"Si ricorda - spiegano gli organizzatori - che gli itinerari turistici si svolgono su strade normalmente aperte al traffico pertanto i partecipanti sono tenuti a rispettare le norme del codice della strada e totalmente responsabili del proprio comportamento. Per tali ragioni l'organizzazione declina ogni tipo di responsabilità per eventuali incidenti durante il tragitto".

Chiusura della manifestazione alle ore 18. L’intero incasso sarà devoluto a chi ha subito danni dall’alluvione di maggio 2023.

Per informazioni: 392.1970304 – 335.5758334