"Musica senza Barriere" per la solidarietà con CavaRei

Gli eventi dei giorni scorsi hanno scosso tutta la città di Forlì e CavaRei, inserita in uno dei quartieri più colpiti dall'alluvione, è stata letteralmente miracolata.

Per questo motivo ha organizzato una serie di iniziative per essere vicina alla comunità che da sempre la sostiene. Lunedì 5 giugno alle ore 19,00 presso il Parco Pubblico Adler Raffaelli in via Bazzoli a Forlì, CavaRei invita la cittadinanza per un momento di musica e leggerezza. Qualche tempo fa l'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, diretta da Riccardo Muti, ha inserito CavaRei nel suo programma di "Musica senza barriere", l’iniziativa che vede le formazioni da camera dell'orchestra impegnate in concerti in luoghi destinati al volontariato, alla cura e al recupero delle persone “perché la musica sia un diritto inalienabile e un conforto offerto a tutti e perché nessuno rimanga prigioniero della più insormontabile delle barriere – il silenzio”. Protagonista della serata sarà il Quartetto Böcklin 4 giovani violinisti che propongono un programma di brani dei compositori D. Shostakovich e G. Puccini.

Al termine, CavaRei offrirà un buffet interamente realizzato “in casa” e soprattutto un caffè speciale. La serata infatti sarà una prova generale per i 10 ragazzi di CavaRei che hanno frequentato la formazione da baristi presso Estados Caffè e serviranno il caffè dal nuovo truck, acquistato dalla cooperativa grazie ad un progetto finanziato che favorisce l’inserimento lavorativo della persone con disabilità. Durante la serata sarà dato spazio a iniziative di raccolta fondi per le persone alluvionate. In particolare: AIUTIAMO chi da sempre AIUTA: Raccolta fondi promossa dal Consorzio Solidarietà Sociale in favore delle persone che lavorano nelle cooperative sociali che hanno perso la casa. Raccolta fondi promossa dalla Parrocchia Santa Maria del Voto e dal Quartiere per sostenere le famiglie e le imprese del quartiere Romiti.

L’iniziativa è gratuita. Per info e prenotazioni inviare un messaggio al numero 328 9043339 o alla mail: comunicazione@cavarei.it. Si ricorda anche che fino a sabato 3 giugno tutte le sere alle 20,30, presso la sala polivalente di CavaRei, sarà disponibile la dr.ssa Simonetta Giunchi, psicologa esperta nella tecnica EMDR, che offre gratuitamente la sua competenza per tutti coloro che vogliono superare il trauma subito dall’alluvione.

Per tutte le iniziative CavaRei metterà a disposizione i propri pulmini per le navette andata e ritorno dal Palazzetto dei Romiti e da Via Sillaro.