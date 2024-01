Nuovo appuntamento con il Mercatissimo, il mercato del riuso del gruppo di preghiera di Montepaolo

Fissate le date del prossimo Mercatissimo, il 10 ed 11 febbraio dalle 8 alle 18 orario continuato, in via Copernico n. 85 interno 23. L'evento si rinnova ogni secondo fine settimana del mese. Ottime occasioni per abbigliamento, vintage, scarpe, accessori, mobili, arredo casa, stoviglie, elettronica, elettrodomestici, giochi, libri, biancheria anche d'epoca, filati, quadri, curiosità.

A partire da prezzi bassissimi e nell'ottica della solidarietà e del volontariato. L'evento è al coperto e si svolgerà anche in caso di maltempo.