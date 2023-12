“Oh happy day”: gli studenti meldolesi sul palco del Dragoni per un Natale di pace

L’indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri”, dell’Istituto comprensivo di Meldola, metterà in scena quest’anno “Oh Happy Day”, il 20 dicembre alle 18 al Teatro Dragoni, in un evento aperto a tutta la cittadinanza, ed il 21 dicembre alle 16 all’Istituzione Davide Drudi per una replica rivolta agli ospiti e al personale della struttura. Lo spettacolo è stato messo a punto da una settantina di ragazzi, suddivisi fra chi studia al pomeriggio uno strumento e chi si applica al neonato coro, affiancato dai propri insegnanti.

La scelta del nome dello spettacolo non è casuale, infatti l’interrogativo che viene posto è: “E' davvero possibile celebrare un “Happy day” in un anno segnato da tanta violenza, dalla guerra in Ucraina a quella israelo-palestinese, fino agli ultimi episodi di femminicidio?”. La musica può essere una risposta. L’orchestra dell’indirizzo musicale dell’I.C. di Meldola “D. Alighieri” vuole dare un segnale di speranza con questo concerto, che non sarà solamente un viaggio di canti della tradizione natalizia, ma toccherà brani che celebrano pace e libertà provenienti da tutto il mondo. Fra le proposte della serata: “Mawtini” (patria mia) è il componimento poetico di Ibrahim Tuqan, musicata da Muhammad Fulayfil che divenne di fatto l'inno nazionale palestinese fino a quando non ne venne adottato uno ufficiale nel 1996, mentre nel 2004, l'Iraq ha adottato la poesia come suo inno nazionale; “Shalom Chaverim” (La pace sia su di voi) è il canto israeliano che invoca la pace su ogni uomo, chiunque esso sia.

“Non vogliamo gridare la pace - spiegano in coro i docenti che hanno affiancato i giovani nel preparare lo spettacolo -, semmai ascoltare il desiderio di amore e libertà intriso in questi canti: la pace si coltiva fin dalla culla, come fa la madre che canta alla sua piccola “A la nanita nana”, una dolce melodia spagnola”. Il gran finale sarà l’occasione di ascoltare il celebre brano “Feliz Navidad” del cantautore portoricano Josè Feliciano e la hit americana che dà il nome al nostro concerto. Alla riuscita della serata voluta dai docenti della “Dante Alighieri” coordinati dalla dirigente scolastica Benedetta Zaccarelli, hanno collaborato: Mirella Gagliardi, Marta Donati, Caterina Scala e Antonio Pizzarelli, docenti dell’indirizzo musicale, oltre a Margherita Pieri e Giovanni Cacciaguerra, docenti di educazione musicale.