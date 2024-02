Old Time show, tutti pronti per il rombo dei motori d’epoca

La 19esima edizione di Old Time Show, coinvolgerà gli appassionati in cerca di emozioni legate alle due e quattro ruote che hanno fatto la storia. Il comitato organizzativo composto da: Romagna Fiere, “Il “Crame Aps” (Club Romagnolo Auto Moto d’Epoca) di Imola e lo Sport Club “Il Velocifero” di Rimini con il patrocinio di “ASI” (Automotoclub Storico Italiano) propone, accanto alla mostra-scambio, la presenza di numerosi club, di svariati registri storici, di collezionisti privati e di stampa specializzata. Appuntamento nei padiglioni della Fiera di Forlì, sabato 9 e domenica 10 marzo.

Quest’anno sarà interessante seguire l’esposizione di automezzi e motoveicoli storici appartenenti a collezionisti di tutta Italia, caratterizzati da personalizzazioni uniche nella carrozzeria e negli accessori. Nel cuore del salone vive l'affascinante e variegato mondo della storia e della cultura dei motori, innovazione e ingegno accompagnano e arricchiscono in ogni momento la visita dedicata al mondo delle due e quattro ruote d'epoca. Ricca e vasta la scelta di accessori d’epoca, pezzi di ricambio originali, modellini di auto, manualistica, pubblicazioni e editoria specializzata.

"Aspettando ASI MotoShow 2024: storie di miti a due ruote"

L'Automotoclub Storico Italiano non manca all'appuntamento con la tradizionale mostra-scambio romagnola, per la quale propone la mostra evento intitolata "Aspettando ASI MotoShow 2024: storie di miti a due ruote". Old Time Show è il palcoscenico ideale per presentare in anteprima la 21^ edizione del grande evento ASI dedicato alla storia della moto e del motociclismo (in programma dal 3 al 5 maggio a Varano de' Melegari) e all'ingresso della rassegna forlivese sarà possibile ammirare gli esemplari più significativi di ogni epoca e categoria: dai ciclomotori alle regine del motomondiale, dai popolari scooter alle rare "centenarie", dalle icone del made in Italy alle rivoluzionarie giapponesi. Una passerella imperdibile per gli appassionati e per i giovani che si avvicinano al mondo "vintage".

Le tematiche di questa 19° edizione saranno per il settore automobilistico “Le sportive Youngtimer: Le icone del domani” e per quello motociclistico “I Giovani nell’Epoca: Dal Ciclomotore, alla Vespa, fino alla Pista”.

“Le sportive Youngtimer: le icone del domani”

Preistoria, storia antica, storia medievale, storia moderna, storia contemporanea. Similmente accade anche nel mondo della auto e delle moto storiche. Se pensassimo al mondo inteso come sola preistoria e pensassimo ad ogni altra epoca successiva come fosse senza alcun valore, allora saremmo in errore. Si susseguono le generazioni e certezze quasi inattaccabili, col passare degli anni, vengono smentite da invenzioni, innovazioni e nuove mode. YoungTimer, non credo si debbano scomodare parole d’oltremanica per esprimere concetti che già ci appartengono, giovani con il Timer. In sintesi il passato prossimo si affiancherà al passato remoto e si sommerà a questo con pari dignità, come sarà per i puristi dell’auto – moto – collezionismo – storico che verranno affiancati con pari dignità da nuove generazioni di collezionisti amanti di un mondo a loro più vicino. Questi ultimi verranno a loro volta affiancati da altre generazioni e così all’infinito. Tutto cambia e sento dire che il mondo del collezionismo finirà. Il collezionismo non finirà come qualcuno crede e dice ma certamente cambierà perché cambiano gli interessi col passare degli anni. Il collezionismo non finirà poiché la passione non cambia mai e resta per sempre. La mostra sarà curata da “Il Crame Aps” (Club Romagnolo Auto Moto d’Epoca) di Imola.

“I Giovani nell’ Epoca: Dal Ciclomotore, alla Vespa, fino alla Pista”

L'esposizione tematica, come consuetudine verrà curata dalla Sport Club il Velocifero di Rimini, affiliato ASI dal 1977; la mostra vuole trasportare “visivamente” il visitatore su una strada immaginaria che parte tortuosa e difficile fino ad arrivare comoda ed agevole, dove su di essa rombano i “motori” i quali, senza fermarsi, con piacevole trasformismo decennale cambiano “pelle”. Sarete trasportati nella metamorfosi motoristica, tecnologica e estetica, di mezzi che caratterizzato il loro periodo, segnando un’epoca e hanno lasciato una “sgommata” indelebile nella storia.

La kermesse forlivese verrà arricchita da svariate mostre, non solo quelle che dettano le tematiche di questo 2024, ma anche quelle organizzate dai vari club partecipanti.

“100 Miglia in Duetto”

Il Club Alfa Romeo Duetto ha scelto la città di Forlì per dare il “Via” alla stagione On The Road 2024. Sabato mattina, con un evento celebrativo ed una conferenza stampa guidata dal giornalista sportivo Luca Gastaldi, verrà presentato l’evento nazionale “100 MIGLIA in DUETTO”, evento culminante della stagione on the road del Club Alfa Romeo Duetto, con un raduno all’interno della fiera di auto e moto d’epoca. Il Raduno vuole essere un ritrovo per testimoniare l’unicità dello spider più longevo in assoluto e

brindare insieme a tutti i soci per trasmettere il livello di unitarietà che il club è riuscito a costruire nei suo oltre 20 anni di attività. Tutti i soci che si presenteranno ai cancelli di ingresso con il proprio Duetto avranno accesso diretto e gratuito ad una speciale area della fiera dove realizzeremo una memorabile mostra statica in puro “stile CARD” per la gioia di tutti i presenti. Ma le sorprese non finiscono qui! Il Club Alfa Romeo Duetto, in collaborazione con ASI e Rotary Club, è impegnato in progetti di inclusione per la condivisione della passione dell’automobilismo storico: sul punto…stay tuned! E non mancheranno sorprese per tutti i soci intervenuti!

“Le Youngtimer anni ’90”

Quest'anno la tematica del club Hermitage Veteran Engine alla fiera Old Time Show è dedicata alle auto e moto "Youngtimer anni '90", veicoli che ormai alla soglia dei 30 anni, non hanno assolutamente perso un briciolo di fascino. Infatti l'interesse delle youngtimer è in continua crescita ed anche il mercato è in forte rivalutazione fino a far diventare alcuni modelli veri oggetti di culto. Per l’occasione sarà esposta una rassegna di auto sportive coupé e cabriolet di varie marche europee e non con, alcuni modelli di forte impatto fra cui una Lancia Delta Martini e Ford Escort Cosworth Biasion.

“Mezzi di trasporto e da lavoro storici”

In occasione di Old Time Show il Circolo Italiano Camion Storici (C.I.C.S.) espone alcuni dei mezzi di trasporto e da lavoro più caratteristici provenienti dalla propria collezione. C.I.C.S. dà nuova vita ai camion e a veicoli da lavoro e di trasporto, con l’obiettivo di preservarli dalla demolizione. Non una semplice operazione di nostalgia ma la consapevolezza che il presente ha bisogno del passato. L’associazione ha origine per opera di Gino Tassi, classe 1920, di professione autotrasportatore che, già prima della seconda guerra mondiale, con la sua ditta di trasporti, ha partecipato alla rinascita dell’Italia ed al boom economico degli anni Sessanta.

“Quad Evolution e Stuntman Show Production”

Roberto Poggiali e Marco Giony con i loro team Quad Evolution & Stuntman Show Production e le auto della Scuola di Polizia di Mirabilandia allieteranno il pubblico, con i loro esilaranti spettacoli; 2 performance giornaliere per uno spettacolo mozzafiato, allacciate le cinture e preparatevi a due giorni di adrenalina pura!In questi 9 anni si sono esibiti a Parigi, a Roma, a Ginevra, a Oslo, a Milano, a Capo Verde, a Madrid, in Qatar negli Emirati Arabi, alla MotoGP di Misano. Li avrete visti sicuramente a Italia’s Got Talent, nella rubrica In Action di Italia1 e al programma Le Iene.

“Team 96 con il drifting car e i corsi di guida sicura”

Il Team 96 è un’associazione sportiva con sede in Romagna, con precisione a Gatteo, presieduta da Roberto Di Giovanni e dal vice Werther Lunedei, torna in pista nelle date di sabato 09 e domenica 10 marzo con show ricchi di suspence tra evoluzioni mozzafiato e numeri da record e i nuovi corsi di drifting e guida sicura; dando la possibilità ai visitatori che vogliono avvicinarsi a questo sport di salire sulle auto affiancando i piloti, dando la possibilità di imparare gli elementi fondamentali per cimentarsi in questa disciplina fatta tutta di tecnica e piede sul gas. Durante l’evento verranno distribuiti gadget gratuiti e si raccoglieranno fondi a offerta libera per beneficenza ai bimbi con disabilità. Il ricco programma di iniziative, si alternerà tra: DRIFT CAR SHOW, TAXI DRIVER SHOW, APE CAR SHOW.

“Esposizione e raduno di mezzi Tuning”

Il team di Valle del Rubicone Corse, esperto nel settore di api, scooter e vespe elaborate, parteciperà all'Old Time Show di Forlì, presentando un'esposizione dedicata a veicoli a due e tre ruote personalizzati. Forti di oltre sette anni di esperienza, offriranno una panoramica delle loro migliori creazioni, accompagnate da una selezione di gadget esclusivi e adesivi personalizzati. Questa sarà un'occasione unica per appassionati e curiosi di immergersi nel mondo del tuning di alto livello e di scoprire le novità e le tendenze del settore, direttamente dai professionisti. Grazie alla collaborazione con Fused and Low in un’area dedicata dei parcheggi della fiera, nelle giornate di sabato e domenica verrà organizzato un raduno di vetture custom, tunung, stance e car audio con svariati partecipanti da tutto il territorio nazionale.

Tutti questi eventi sono finalizzati a convogliare nelle date di Old Time Show, migliaia di giovani per diffondere la cultura e la passione per il collezionismo delle vetture d’epoca. I giovani rappresentano il futuro!



“Raduno degli Svalvolati dell’Adriatico”

Gli Svalvolati dell’Adriatico, sono un’associazione benefica nata nel 2020 per opera di Minotti Gianni, che ha la finalità di organizzare eventi e raduni con camion e tir kustom. Il fine è quello di raccogliere fondi per i reparti di Oncologia Pediatrica e Neuropsichiatria dell’Ospedale Infermi di Rimini. L’associazione raccoglie una trentina di membri da tutto il territorio nazionale. In occasione di Old Time Show, in un’area dedicata nei parcheggi interni della Fiera di Forlì, nelle giornate di sabato e domenica, sarà possibile ammirare una ventina di mezzi, tutti personalizzati e opere uniche, accompagnati dallo stand ufficiale dell’associazione, con vendita di merchandising e punto informazioni.

INFO, ORARI E PREZZI

Dalle 08.30 alle 18.30. Ingresso intero € 12,00, ridotto € 10,00. Sito www.oldtimeshow.eu