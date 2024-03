"Palazzina Laf" in programmazione alla sala San Luigi

Euro 6,50 intero; euro 5,50 ridotto under 12 e over 65; euro 4,50 ridotto universitari

La Sala San Luigi dal 23 al 26 marzo propone la proiezione di "Palazzina Laf", opera prima di Michele Riondino con Elio Germano e Michele Riondino, che racconta i fatti realmente accaduti nella cosiddetta Palazzina Laf, acronimo di "Laminatorio a freddo" e reparto dell'acciaieria ILVA di Taranto, dove venivano confinati e mobbizzati gli impiegati che si opponevano al declassamento.



Taranto anni ’90, Caterino è un operaio dell’Ilva. In ristrettezze economiche e desideroso di dare un twist alla propria vita, accetta un ricatto dai vertici aziendali: spiare i colleghi sul posto di lavoro, soprattutto quelli coinvolti con i sindacati. Così Caterino intasca una promozione e si inserisce tra le fila di quelli spediti alla palazzina LAF. Lì sono radunati i dipendenti etichettati come “problematici”, troppo vicini ai sindacati.



IN PROGRAMMAZIONE:



sabato 23 marzo ore 21.00



martedì 26 marzo ore 21