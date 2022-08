Pantaleo Palmieri presenta a Bertinoro il suo ultimo volume di studi danteschi

Nell'ambito dei "Giovedì della rocca" organizzati dall'Accademia dei Benigni con il patrocinio del Comune di Bertinoro, giovedì 25 agosto alle ore 18 presso la sala Fornasari del Museo Interreligioso il professor Pantaleo Palmieri presenta il suo libro "Sotto avverso cielo più chiara luce. Lecturae Dantis e note sul dantismo romagnolo".

Il volume, frutto di anni di studio e ricerca, raccoglie i contributi dedicati da Palmieri alla Commedia, con una particolare attenzione alla posizione che la Romagna occupa nel poema e al ruolo che la nostra terra ha svolto nella nascita e nella diffusione del culto dantesco, soprattutto tra Otto e Novecento. I saggi inclusi nel volume infatti non solo approfondiscono in modo originale canti celeberrimi come il XXVII dell'Inferno o il XIV del Purgatorio, ma si focalizzano su figure spesso trascurate dalla critica, come Dionigi Strocchi, Paolo Costa, Adolfo Borgognoni, disegnandone in modo innovativo il profilo intellettuale. Introduce l'incontro e dialoga con l'autore il professor Alessandro Merci.



Pantaleo Palmieri è stato docente di materie letterarie e preside nei licei di Romagna, tra cui il Liceo scientifico "Fulcieri Paulucci di Calboli" di Forlì. Socio di prestigiose istituzioni quali il Centro Nazionale di Studi Leopardiani, l'Accademia dell'Arcadia, l'Accademia dei Filopatridi, ha pubblicato innumerevoli studi e monografie su Dante, Benvenuto da Imola, Vincenzo Monti, Giacomo Leopardi, Giosue Carducci, Giovanni Pascoli, Dino Campana. Renato Serra e Manara Valgimigli.