“Andavo ai 100 all'ora”: tutto esaurito per lo spettacolo di Paolo Cevoli a Santa Sofia

Si preannuncia sold out lo spettacolo “Andavo ai 100 all'ora” di Paolo Cevoli, in programma sabato 13 gennaio alle 21.00 al Teatro Mentore di Santa Sofia. “Siamo molto felici di questo risultato – commenta l'assessora alla cultura Isabel Guidi. Paolo Cevoli non ha certo bisogno di presentazioni, non è la prima volta che si esibisce a Santa Sofia e, ogni volta, è un successo garantito. La stagione teatrale è appena iniziata, quello di Cevoli è il secondo spettacolo in cartellone, l'interesse del pubblico è vivo, gli spettatori arrivano anche da lontano e con queste premesse ci auguriamo di avere la platea sempre piena”.



Paolo Cevoli, classe 1958, nonno con 2 nipotini all’attivo, immagina di raccontare ai figli dei suoi figli com’era la vita quando lui era un bambino. Cose che oggi sembrano assurde: non c’era internet, i telefoni avevano la rotella, la TV era in bianco e nero; non c’erano il politicamente corretto, la raccolta differenziata (anche perché quasi non si produceva immondizia...) e gli apericena. Un racconto personale che attraversa tutta la vita di Paolo fino ai giorni nostri, non per dire che “una volta era meglio”, anzi! Ma per comprendere le nostre radici e ridere di noi stessi.

Lo spettacolo è compreso nell'abbonamento cumulativo. Al momento, i posti disponibili per i non abbonati sono esauriti. Per informazioni: 349 9503847.