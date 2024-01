"Parole e musica in direzione ostinata e contraria": tornano sul palco a Meldola magistrati, avvocati e poliziotti per una buona causa

Dopo la serata del 2 ottobre a Forlì, il gruppo di Cantalex, composto da avvocati e magistrati di Forlì e della Romagna che dal 2002 organizza spettacoli con finalità filantropiche, torna il 3 febbraio al Teatro Dragoni, ospite del Comune di Meldola, per una nuova serata di musica e parole. L’ingresso sarà ad offerta libera ed il ricavato interamente devoluto all’associazione Libera di Don Luigi Ciotti, coordinamento di Forlì-Cesena.

Le musiche della band rock Arancia Meccanica e la direzione artistica di Luca Medri di Cosascuola music accademy, garantiscono la qualità della serata.

Si toccheranno interpreti già conosciuti ed alcune novità e tutto all’insegna dell’impegno per la solidarietà, valore fondamentale da sempre per Libera e per Cantalex.

“E’ un grande piacere tornare nello splendido teatro Dragoni di Meldola - dice Carlo Sorgi già magistrato a Forlì e tra i fondatori di Cantalex – ringraziamo il sindaco Roberto Cavallucci e tutta la Giunta per l’ospitalità e speriamo che le persone apprezzino le novità rispetto allo spettacolo dell’anno scorso.

Contiamo sulla loro generosità anche perché tutto il ricavato (non vendiamo pandori) sarà devoluto all’associazione Libera di Don Ciotti con il referente locale Franco Ronconi che salirà sul palco per ringraziare e … poi vediamo cosa succederà”.