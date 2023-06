"Parole e Musica per il Futuro": giovani artisti forlivesi insieme per una serata di ripartenza e speranza

“Parole e Musica per il Futuro”: è il titolo del grande evento di solidarietà e condivisione, promosso dall’Assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Forlì, che si terrà lunedì 3 luglio alla Fabbrica delle Candele. Alla chiamata attiva alla partecipazione hanno risposto in tantissimi e a questa prima serata si sono accolte le proposte di 8 band provenienti dalle scuole di musica del territorio, più tre formazioni che hanno partecipato alle passate edizioni di Giovani Talenti in Fabbrica.

Sul grande palco estivo della Fabbrica delle Candele saliranno inoltre molte delle compagnie amatoriali teatrali forlivesi di Fo_Emozioni, in sette momenti diversi, portando musica e parole di fiducia e speranza nel futuro. Infine vi saranno le interviste e le testimonianze raccolte tra il pubblico in platea, realizzate con i giovani protagonisti della solidarietà, manifestatasi spontaneamente e con grande entusiasmo all’indomani del tragico evento alluvionale che ha colpito così duramente la nostra città. Sullo schermo gigante dietro al palco della Fabbrica scorreranno poi foto e video della serata stessa come anche molte altre immagini cariche di significato e suggestioni.

Quella di lunedì 3 luglio sarà una serata fatta dai giovani forlivesi e presentata dalla cantautrice MonnaElisa e dal blogger Alessandro “Farno” Farneti, con il supporto degli esperti Marco Viroli e Francesca Fantini. E’ l’assessora Paola Casara a raccontare cosa attendersi da questo evento di sensibilizzazione e solidarietà: “Giovani e giovanissimi artisti forlivesi dedicheranno una serata di spettacolo alla città di Forlì, con musica e testimonianze di chi ha vissuto in prima persona e come volontari il dramma dell'alluvione. Sarà un'occasione preziosa per stare insieme e sentire la voce dei nostri ragazzi che hanno rappresentato un punto di riferimento importante nella gestione dell'emergenza”. L’ingresso è libero. Nel corso della serata saranno raccolte offerte che verranno devolute a favore della ripartenza post alluvione.

Per informazioni:

email infoupg@comune.forli.fc.it; tel. 0543 71 2833, 71 2112.

In collaborazione con Demodè, Cosascuola, In Arte e le associazioni facenti parte della rete di compagnie teatrali FO_Emozioni.