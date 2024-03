Pasquetta in fattoria per famiglie e amici a quattro zampe

Lunedì 1 aprile, giorno di Pasquetta, dalle 9:30 alle 17:00 evento in fattoria per bambini e cani a Little West Farm di Fratta Terme. L’evento è stato pensato per dare alle famiglie la possibilità di passare una giornata di divertimento per tutti, il must della giornata sarà la caccia alle uova in fattoria (sia a 2 che a 4 zampe), alla scoperta degli animali dell’azienda (in tutta sicurezza).

Poi per i bambini sarà possibile decorare le uova, partecipare a laboratori a tema e fare il battesimo della sella. Invece, per i cani, sarà possibile provare delle discipline sportive e passeggiare nella natura. In loco ci sarà Garage food truck per stuzzicare e saziare l'appetito.