Pedalando tra le pievi di Romagna: Barisano e Pieveacquedotto

Domenica 14 aprile si terrà il secondo appuntamento, organizzato da Fiab Forlì, di un breve ciclo di pedalate tra natura e cultura alla scoperta di due veri e propri scrigni di storia, come le antiche Pievi di Barisano e di Pieveacquedotto accompagnati da Gabriele Zelli. Il ritrovo dei partecipanti è previsto alle ore 9.30 in piazza Saffi per partire alla volta Pieve di San Martino in Barisano (dove si arriverà verso le ore 10.00), per poi raggiungere la Pieve di Santa Maria in Acquedotto (ore 11.00 circa). Al termine sarà possibilità di pranzare in canonica.

Prima tappa a Barisano per la visita alla Pieve di San Martino, una delle più antiche chiese del forlivese. Le sue origini risalgono infatti a prima dell'anno mille. Si proseguirà poi alla Pieve di Santa Maria in Acquedotto, edificata nel XIII secolo sui resti di una più antica chiesa bizantina. Secondo la tradizione, la chiesa sorge sul luogo dove passava l'acquedotto di Traiano, da cui il nome della pieve e della frazione, Pieve Acquedotto. Secondo altre tesi, in questo luogo sarebbe da identificare l'antico corso del fiume Ronco.

L’itinerario, su strade a basso traffico, sarà di 25 chilometri in tutto. Bici consigliate: tutte. Costo: gratis per soci Fiab, non soci 5€ (per assicurazione e organizzazione). Per informazioni e prenotazioni: fiabforli@gmail.com: 3281418267 Maura. L'iniziativa non si svolgerà in caso di pioggia.