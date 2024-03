Pedalando tra le Pievi di Romagna fra natura e cultura: da San Martino in Ladino a Santa Reparata

L'iniziativa è gratis per soci Fiab, ai non soci è chiesto un contributo di 5€ (per assicurazione e organizzazione)

Prezzo L'iniziativa è gratis per soci Fiab, ai non soci è chiesto un contributo di 5€ (per assicurazione e organizzazione)

Sabato 16 marzo primo appuntamento di un breve ciclo di pedalate tra natura e cultura. Il primo è alla scoperta di tre veri e propri scrigni di storia: le Antiche Pievi di Romagna. Il ritrovo dei partecipanti è previsto alle ore 8.45 in piazza Saffi mentre la partenza avverrà alle 9.00 per raggiungere Ladino dove sarà possibile visitare la Pieve di San Martino (ore 10.00 circa), per poi raggiungere la Pieve di Santa Reparata di Terra del Sole (ore 11.00 circa) per ripartire alla volta di San Pietro in Arco a Villa Rovere (ore 12.00 circa). I tre luoghi di culto saranno illustrati da Gabriele Zelli.

L’itinerario, su strade a basso traffico in parte sterrato, sarà di 25 km tra andata e ritorno, è adatto per tutti i tipi di bicicletta. L'iniziativa è gratis per soci Fiab, ai non soci è chiesto un contributo di 5€ (per assicurazione e organizzazione). Per informazioni: fiabforli@gmail.com; 3281418267 Maura.

La Pieve di San Martino in Ladino ha radici che affondano nella tarda età medievale, con il suo nucleo originario risalente alla fine del XIII secolo. Tuttavia, la struttura attuale è il risultato di una ricostruzione quasi completa avvenuta dopo il devastante terremoto del 1870, che ha causato la distruzione del castello preesistente su cui si ergeva la chiesa.

I lavori di ristrutturazione, alla fine del XIX secolo, nella zona dell'abside che era stata risparmiata dal crollo, hanno consentito il recupero di preziosi affreschi databili al Quattrocento. Questi affreschi, realizzati in periodi e stili diversi da artisti differenti, sono stati restaurati nel 1996, rivelandosi importanti testimonianze dell'arte sacra dell'epoca.

La Pieve di Santa Reparata, di stile bizantino, sorge tra Castrocaro e Terra del Sole, in un'area ricca di reperti archeologici romani che suggeriscono l'antica presenza del "vicus romano di Salsubium", predecessore di Castrocaro. È la più antica chiesa della valle dell'Acquacheta, ma oggi rimangono solo alcuni elementi dell'originale, come arcate, un fonte battesimale decorato, affreschi e una vasca sarcofago. Un sarcofago in pietra d'Istria, ora nella chiesa di San Giovanni Battista a Castrocaro, proviene probabilmente dalla Pieve. La sua costruzione è attribuita al 549, sebbene il primo documento risalga al 970. L'intitolazione a Santa Reparata, martire orientale, suggerisce il legame con l'esarcale e il culto diffuso dai mercanti greci. La santa è raffigurata anche nell'altare della chiesa di Terra del Sole.