Per I mercoledì del libro "Pietro e Ferdinando Reali. Dall’emigrazione alla Resistenza alla Repubblica"

Secondo appuntamento della rassegna “I mercoledì del libro”, a cura dell’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Forlì-Cesena: mercoledì 22 febbraio, alle ore 17, nella sede di Casa Saffi a Forlì, si terrà la presentazione del libro "Pietro e Ferdinando Reali. Dall’emigrazione alla Resistenza alla Repubblica", a cura di Gianfranco Miro Gori (il Ponte Vecchio, 2022). Saranno presenti alcuni degli autori: Valter Bielli, Vladimiro Flamigni e Gianfranco Miro Gori.

Il libro si propone di trarre dall’oblio due importanti figure dell’antifascismo: Pietro Reali che nel 1922, dopo essersi scontrato con i fascisti, emigra in Francia e svolge attività antifascista; rientrato in Italia nel 1940, nel 1944, all’età di 44 anni, fu chiamato ad assumere la responsabilità di commissario politico dell’8a brigata Garibaldi; fu poi eletto deputato nella I e nella II legislatura, 1948 - 1958. Ferdinando Reali, antifascista e partigiano, dopo la liberazione fu indimenticato sindaco di Sogliano.

Tutti gli incontri, validi per l'aggiornamento degli insegnanti, si svolgono nella sede di Forlì dell’Istituto storico, Casa Saffi, in via Albicini 25, con inizio alle ore 17. Per informazioni: +39 0543 28999 - istorecofo@gmail.com