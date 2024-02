Per i Quadri musicali al Ridotto del Diego Fabbri si celebra la storia del jazz

Domenica 11 febbraio, alle ore 11:11, al Ridotto del Teatro Diego Fabbri, all’interno dell rassegna "Concerti aperitivo" il Centro Diego Fabbri propone il secondo “Quadro Musicale” dell’edizione 11:11. Un affresco dinamico e sonoro che si comporrà insieme agli spettatori, grazie ai suggestivi spazi del Ridotto del Teatro cittadino: questi consentiranno agli artisti di esibirsi circondati dalla più conviviale delle situazioni ed interagire con scioltezza insieme agli ospiti dello spazio.

Il Giuliani/Dominici Jazz Duo dipingerà con pennellate furenti e pattern minuziosi: Matteo Giuliani al sax e Giacomo Dominici al contrabbasso sono due appassionati conoscitori del ribelle frastuono di New Orleans, Maestri riconosciti dal timbro personale e fedeli tedofori della sacra fiamma del Jazz. A ritmo di swing, i due artisti ripercorreranno il complesso e raffinato viaggio di questo genere che ha unificato i grandi autori del '900, cambiando per sempre la società in ogni suo aspetto, dall'ambito musicale-artistico a quello sociale-etico. La voce di Elisa Ridolfi, cantautrice di fama ed interprete del Fado a livello internazionale, intreccerà con maestria le trame dei due musicisti, accompagnando i brani con storie avvincenti e aneddoti dei dolci e deraglianti cataclismi generati da questo "Maledetto Jazz", ancora vividi nel nostro presente.

“I quadri musicali hanno cambiano orario: gli spettacoli avranno inizio alle 11:11, in punto!” ci tengono a ricordare per chi non avesse partecipato allo scorso evento, gli organizzatori del Centro Diego Fabbri. Un orario preciso ed insolito, pensato per stimolare un inizio catartico attraverso una performance condivisa e per concedere più tempo agli eventi che seguono lo spettacolo: l'aperitivo e la visita guidata alle Grandi Mostre dei Musei del San Domenico, che prenderanno il via il 24 febbraio con l'inaugurazione della Grande Mostra: "I Preraffaeliti: Rinascimento Moderno". Dopo il concerto, i partecipanti potranno condividere le emozioni provate durante la performance e dialogare con gli artisti davanti a un aperitivo, prenotabile per 5 Euro.

L’evento è a ingresso offerta libera. Per l’aperitivo (5€) è richiesta la prenotazione. Info e prenotazioni cell: 328 2435950 (Anche WhatsApp)