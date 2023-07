Per il “Summer Jazz Fest” al parco fluviale di Santa Sofia arriva il "Lovesick Duo"

Il secondo concerto della Terza edizione del “Summer Jazz Fest” andrà in scena domenica 23 luglio, alle 21.30: ad ospitare il concerto del Lovesick Duo a Santa Sofia sarà il Parco Fluviale “G. Zanniboni” prospiciente la Brusatopa - Fiaschetteria sul fiume. Il “Summer Jazz Fest” nasce dalla collaborazione pluriennale di dai de jazz col Comune di Santa Sofia, che col suo patrocinio e contributo dà modo all’Associazione di presentare eventi musicali che arricchiscono la proposta del Comune nei mesi estivi.

I Lovesick Duo sono una band italiana composta da due musicisti, Paolo Roberto Pianezza, chitarra e voce, e Francesca Alinovi, contrabbasso e voce, la cui cifra musicale porta il pubblico ad un’immersione totale nel country, nel rock'n'roll e nello swing degli anni ‘40 e ’50: un insieme di armonie vocali, sostenute dalle chitarre, dal lap steel, dal dobro di Pianezza e dal contrabbasso a tratti percussivo dell’Alinovi. Della loro già consolidata discografia, gli ultimi album editi sono “La valigia di cartone” (con brani originali in italiano, 2018), “All over again” (con canzoni originali, 2021) e “A country music adventure” (incentrato sull’età d’oro del country, 2021). In tanti anni di attività si sono esibiti in tutta Italia, in Svizzera, Polonia, Francia, Irlanda, Svezia, Spagna, Belgio, Germania, Olanda, Croazia, Stati Uniti. Le loro song sono state trasmesse dalle radio in Italia, Europa, Stati Uniti, Brasile, e, grazie alla loro popolarità, hanno preso parte al film “Lamborghini” (2022) come attori e musicisti. Hanno suonato, fra i tantissimi concerti, come opening act per Ben Harper, Toquinho, e il 9 e 10 giugno scorso per Zucchero al Campovolo di R. Emilia.



Biglietteria

I concerti di S. Sofia (23 luglio) e Corniolo (19 agosto) sono ad ingresso libero. Per info: 349 9503847 - Via Whatsapp o SMS al 340 5395208 - Via email a nicolacataldo@alice.it.