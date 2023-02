Per la rassegna “I mercoledì del libro” Daniele Susini presenta "La Resistenza ebraica in Europa 1939 – 1945"

Prezzo non disponibile

Mercoledì 15 febbraio, alle ore 17, nella sede di Casa Saffi, in via Albicini 25 a Forlì, primo appuntamento della rassegna “I mercoledì del libro”, a cura dell’Istituto storico della resistenza e dell’età contemporanea di Forlì-Cesena: Daniele Susini presenta La Resistenza ebraica in Europa 1939 – 1945 (Donzelli Editore, 2021). Introduce e dialoga con l’autore Ines Briganti, Presidente dell'Istituto storico.

Perchè gli ebrei non si sono difesi? Perchè non hanno opposto resistenza? Perchè si sono fatti catturare? Domande come queste sono molto frequenti. L'autore abbraccia il punto di vista delle vittime che prima di diventare tali praticarono varie strategie di resistenza, da quella armata a quella spirituale e culturale.

Per informazioni: +39 0543 28999 - istorecofo@gmail.com