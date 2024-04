Percorso tra ostacoli, muri e corde: arriva a Forlì la Romagna Wild Race Green Edition

La gara da “Spartani” famosa in tutto il mondo arriva domenica 28 aprile a Forlì, con la prima edizione della RWR Green Edition. Romagna Wild Race (RWR) è una realtà del riminese impegnata nel mondo delle Obstacle Course Race, che sta organizzando questa gara di 6-8 km che si svolgerà in lungo e in largo nel parco del Ronco Lido, a Forlì. Si tratterà di un percorso con muri da scavalcare, corde, trasporti, ostacoli da superare in sospensione e tanto altro, per un totale di 20 ostacoli naturali e artificiali.

Previste batterie FUN per chi vuole divertirsi e per chi non ha mai fatto una gara simile e batterie Classica Pro per i più competitivi ed esperti che vogliono mettersi alla prova; la gara è aperta a tutti, non importa quale esperienza si abbia, è adatta a tutti i livelli di fitness. Necessarie solo due caratteristiche: voglia di divertirsi e grinta.

“Abbiamo organizzato un percorso costellato di ostacoli creati appositamente per mettere alla prova le abilità ?siche e mentali dei partecipanti - spiega Erik Capucci, uno degli organizzatori -. Non è solo sport, è un’avventura a cui può partecipare chiunque. Un’avventura fatta di sano divertimento e competizione”.

La gara si svolgerà all’interno di una vera e propria festa sportiva, insieme alla podistica Forlì Green City Trail targato Forlì Trail ASD e Uisp Forlì Cesena.

Per iscriversi https://www.endu.net/it/events/rwr-green-edition/

Inoltre, la RWR Green Edition di Romagna Wild Race è anche una gara quali?cante per il campionato Europeo OCR (Obstacle Course Racing) che si terrà in Italia, a Folgaria.