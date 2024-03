Picta 2024, a Terra del Sole giornata della memoria: "Storie di donne, ebree e non, perseguitate, e di donne vittime di mafia"

Nuovo appuntamento con gli eventi collaterali a Picta, Rassegna europea di arte contemporanea - Premio città di Castrocaro Terme e Terra del Sole, in corso nel Palazzo pretorio di Terra del Sole. Giovedì alle 17.30 è in programma una conferenza su "Storie di donne, ebree e non, perseguitate, e di donne vittime di mafia". Un incontro sospeso tra passato e presente, su un tema - quello della persecuzione sulle donne -, purtroppo ancora drammaticamente attuale.

Il giornalista e scrittore Maurizio Gioiello, già protagonista di interessanti e godibilissimi interventi nelle prime settimane della rassegna, rivisiterà le biografie di Matilde Hackim, Camelia Matatia, Itala Spazzoli, Franca Ferrini, Celeste Sonnino e Rossana Saralvo, tutte ricordate, a Forlì, con una pietra di inciampo ciascuna. A seguire, le figure di Emanuela Sansone, Francesca Morvillo, Emanuela Loi, Rita Atria, Nadia e Caterina Nencioni, Dafne Caruana Galizia e Maria Chindamo saranno tratteggiate da Simona Palo, referente della Fondazione Falcone per l'Emilia - Romagna.

L'ingresso è libero.