Picta entra nel vivo con 'Musica e immagine della Romagna fra Ottocento e Novecento" con il Trio Iftode

A Terra del Sole entra nel vivo Picta, rassegna europea di arte contemporanea. Sabato alle 17 l'edificio cinquecentesco affacciato su piazza d'Armi (via Vittorio Veneto 3) ospiterà il primo dei numerosi eventi collaterali in programma: "Musica e immagine della Romagna fra Ottocento e Novecento: da Carlo Brighi (Savignano sul Rubicone 1853 - Forlì 1915) a Carlo Barbieri (Forlì 1888 - 1970)".

Relatore sarà lo studioso e cultore della storia locale Gabriele Zelli: i suoi interventi, sempre puntuali e ricchi di interesse, saranno alternati agli intermezzi musicali del Trio Iftode, che eseguirà brani di Brighi e Barbieri. "Recenti ricerche del musicologo cesenate Franco Dell'Amore hanno portato a indicare nel violinista forlivese Carlo Barbieri il vero discepolo di Carlo Brighi (Zaclèn), defilato traghettatore della sua musica nel ventre del Novecento Romagnolo - spiega Zelli -. Il fatto di non aver bisogno di guadagnarsi da vivere come orchestrale, da una parte ha permesso a Barbieri di assecondare liberamente il suo estro compositivo, ma dall'altra ha privato la musica da ballo romagnola di un compositore talentuoso, che avrebbe potuto lasciare un segno sull'evoluzione del genere".

L'appuntamento è a ingresso libero. "Nell'ambito di una manifestazione artistica e culturale di ampio respiro non poteva mancare una particolare attenzione alla musica e alla tradizione del liscio romagnolo - dice il maestro Giuseppe Bertolino, ideatore e direttore artistico di Picta -. In virtù del forte legame che da sempre unisce la musica e la pittura e della vocazione della rassegna, volta a promuovere e a valorizzare la cultura e le espressioni artistiche nelle innumerevoli declinazioni, siamo profondamente convinti che Picta possa essere, non solo oggi ma nel tempo, anche un modo per contribuire alla crescita del nostro splendido territorio, da promuovere in Italia e all'estero attraverso la crezione di contatti, scambi culturali e artistici".

Picta, promossa da Cava forever group e curata dal critico d'arte Michele Govoni, è aperta ogni giorno fino a sabato 6 aprile dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19; il sabato su prenotazione (tel. 333.4608113; per visite guidate tel. 348.9206619).