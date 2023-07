"Plurifonie": musica in piazzetta Antica Pescheria

Il Centro Diego Fabbri presenta "Plurifonie", un suggestivo concerto notturno che avrà luogo martedì 25 Luglio nella pittoresca Piazzetta Antica Pescheria. L'evento si svolgerà alle 21:45 e promette di essere una straordinaria esperienza che esplorerà i confini della musica attraverso diversi generi trasformandosi in una vera e propria performance poetica.

La magia di "Plurifonie" risiede nella straordinaria bravura e versatilità dei suoi interpreti: Elisa Ridolfi e Daniela Piccari che daranno vita alle emozionanti melodie vocali, mentre Andrea Alessi al contrabbasso e Riccardo Bertozzini alla chitarra acustica accompagneranno i loro canti con maestria. Durante questa speciale serata, il pubblico avrà l'opportunità di viaggiare attraverso diversi stili musicali, dall'incantevole e struggente Fado portoghese, capace di toccare le corde più profonde dell'anima, al coinvolgente e improvvisativo Jazz, capace di far sognare anche le emozioni. Non mancheranno richiami alla narrazione della nostra amata terra romagnola e ai suoi poeti.

"Plurifonie" non si ferma alla semplice esecuzione musicale. Grazie all'abilità dei musicisti e alla regia artistica, il concerto si trasformerà in una straordinaria performance poetica, in cui le note si intrecceranno con storie e narrazioni, creando un'atmosfera unica e coinvolgente per il pubblico presente. PAROLE E NOT(T)E diviene così un legame quasi indissolubile portando un gusto di freschezza durante queste notti accaldate.

L'ingresso è gratuito e per chi volesse il Bistrò Verde Paglia proporrà rinfrescanti bevande e su prenotazione uno spuntino di mezzanotte. L’evento, ad ingresso libero, è stato realizzato grazie al sostegno della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e della La Commerciale Agricola S.p.A. Info e prenotazioni 328 2435950 WhatsApp