Competizione tra poeti con il collettivo VoceVersa

Il collettivo poetico VoceVersa presenta un Poetry Slam da E.Venti Caffè, in via Carlo Cicognani 44, Forlì. Il Poetry Slam è una competizione in cui i poeti recitano poesie proprie ed è il pubblico a scegliere chi vince. Nasce negli anni ‘80 negli Stati Uniti e arriva in Italia circa 20 anni fa.

Le regole sono semplici: 6 poeti, 3 ninuti a testa, no d oggetti/costumi/musiche di scena, 5 giurati scelti a caso tra il pubblico



Venerdì 5/04 alle 21:00. Ingresso libero, consigliata la prenotazione.