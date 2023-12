“Potevo farmi santo”: il film tutto forlivese su Don Pippo alla Sala Don Bosco

Venerdì 15 dicembre alle ore 21,00 verrà proiettato alla Sala Don Bosco il film diretto da Romeo Pizzol “Potevo farmi santo”. Interverranno il regista e uno degli allievi di Don Pippo ancora in vita Lamberto Lombardi. Un film tutto al forlivese che racconta la vita di Giuseppe Prati, un personaggio che è stato centrale per lo sviluppo della comunità cittadina. Grande educatore, parroco, giornalista, Don Pippo è tuttora un esempio di apertura, inclusività, carità e lungimiranza. La sua vita è l’occasione per esplorare la rinascita di una città dopo la seconda guerra mondiale, costruendo un racconto corale fatto di persone, luoghi, fatti storici, leggende popolari, intrecciati e resi vivi dalle relazioni del paese.

Il film utilizza la modalità tipica del documentario, ossia l’intervista, inserendola in una cornice di finzione che ci riporta indietro nel tempo ai giorni di Don Pippo. A parlare sono, infatti, gli stessi personaggi che lo hanno conosciuto. Alcuni sono personaggi storici, come il sindaco Missiroli, il drammaturgo Diego Fabbri, la politica Jolanda Baldassari, altri fittizi ma recuperati dalla memoria storica del paese, come la perpetua e il campanaro. L’intento è quello di creare una storia fatta di storie, piena di racconti nel racconto che rimandano al passato della città. I racconti nel racconto sono realizzati con il cut out stop motion, una tecnica dal sapore antico che prende fotografie antiche, ritagli di giornale, documenti e li fa vivere creando l’illusione di movimento con scatti fotografici consequenziali. È la memoria storica che prende vita.