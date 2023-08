A Predappio torna l'appuntamento con i buskers

Prezzo non disponibile

Due serate con gli artisti di strada a base di musica, giocoleria, danza e fuoco. Anche quest’anno il Comune di Predappio presenta “Predappio buskers 2023”, giunto alla quinta edizione, per due serate di fine estate da trascorrere in allegria. L’anteprima è per giovedì 31 agosto a Fiumana con l’esibizione di tre artisti di strada e la possibilità di fare uno spuntino e bere grazie ai food truker presenti.

Poi venerdì 1 settembre gli spettacoli si trasferiscono a Predappio, il cui centro diventa pedonale, con dodici postazioni di artisti che si esibiranno in numeri di giocoleria, magia, danza, show col fuoco e tanto altro. Anche venerdì la presenza di food truker darà la possibilità di cenare e bere. A questi si aggiungono una trentina di hobbisti che daranno vita al mercatino dell’artigianato. La mappa delle postazioni degli artisti è nella locandina in allegato.

Orari: dalle 19 alle 24. Ingresso libero e gratuito con offerta libera e consapevole agli artisti.