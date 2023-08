Predappio: un'altra serata a caccia di stelle all'Osservatorio di Monte Maggiore

È tutto pronto all’osservatorio di Monte Maggiore a Predappio per una nuova serata dedicata all’osservazione delle stelle, magari quelle cadenti che sono particolarmente frequenti in queste notti d’agosto. Si tratta piccoli corpi celesti che, attirati dalla gravità, entrano in collisione con l’atmosfera terrestre e di conseguenza bruciano completamente sgretolandosi: la conseguente coda luminosa genera il caratteristico fascio di luce nel cielo notturno.

L’appuntamento è per venerdì 11 agosto alle 21, l’ingresso è libero e gratuito e non serve prenotazione. In condizioni di cielo nuvoloso la serata sarà annullata. Una nota importante riguarda la logistica. L’Osservatorio non è raggiungibile da Predappio, a causa di una frana dopo l’abitato di Predappio Alta. Per raggiungere l’Osservatorio venendo da Forlì occorre passare da Castrocaro, e a Pieve Salutare prendere direzione Predappio e, dopo Colmano, direzione Monte Maggiore.