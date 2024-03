"Preparati a spingere": Francesca Bubba presenta il libro dedicato alla maternità a Santa Sofia

Prezzo non disponibile

Ultimo appuntamento della rassegna "1 problema del genere", voluta e organizzata dal Comune di Santa Sofia con la collaborazione organizzativa dell’Associazione dai de jazz, con la Camera di Commercio della Romagna, Forlì, Cesena e Rimini, e con il contributo delle associazioni Teodorico, CIF Santa Sofia, Sophia in Libris, Os_servo, Collettivo Monnalisa.

Sabato 16 marzo alle 17.00 presso la Galleria d'arte contemporanea "Vero Stoppioni" si terrà la presentazione del libro “Preparati a spingere” di Francesca Bubba, in dialogo con Corrado Ravaioli. Un libro dedicato a chi ha vissuto la maternità o la desidera. Ma anche agli uomini, padri o futuri tali, perché possono giocare un ruolo di supporto importante in questa battaglia per i diritti. L’evento è ad ingresso libero.

Francesca Bubba, attivista e divulgatrice, sul suo profilo instagram affronta i temi della maternità, della autodeterminazione e dei diritti delle madri. ? la fondatrice del movimento #ancheame, impegnato su una proposta di legge contro la violenza ostetrica. “Preparati a spingere” è un libro inchiesta sulla maternità in Italia, tra falsi miti e realtà. Dall’esperienza di diventare madre come “sacrificio amorevole”, di rinuncia a sé ma col sorriso sulle labbra, fino all’esempio della donna multitasking, che si dedica con dedizione al lavoro di cura: Bubba affronta tutte queste tematiche arrivando a ragionare su soluzioni e risposte concrete, fermo restando che non esiste uno standard ma esiste il diritto di sentirsi nel giusto, senza senso di colpa.