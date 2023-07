Prima serata della rassegna “Donne in blues: omaggio ad Aretha Franklin del Sara Ghtami Quintet

Prezzo non disponibile

La rassegna “Donne in Blues” si apre per questa edizione onorando la sola vera regina del soul. Nei suoi oltre sessant’anni di attività musicale, Aretha Franklin si è battuta fortemente anche nel sociale, lanciando messaggi potentissimi e rimanendo impressa nella Storia con il suo calore e la sua forza travolgente. Una voce strepitosa, una personalità dirompente, eclettica, iconica, che ha ispirato numerosissimi artisti. A renderle omaggio la cantante Sara Ghtami con un ensemble formato ad hoc, il Sara Ghtami Quintet, sabato 22 luglio alle ore 21.30 in piazza Colitto, a Fratta Terme.

La formazione: Sara Ghtami voce, Enrico Ronzani Fender Rhodes, Daniele Bartoli alla chitarra, Simone Francioni al basso, Manuel Giovannetti alla batteria.

Ingresso libero. “Donne in Blues" è una produzione originale di Fondazione Entroterre, nell’ambito di “Bertinoro Estate”, mirata a far riemergere le voci, storie, vite di grandi artiste di fama mondiale.Tutte le informazioni sul sito www.visitbertinoro.it