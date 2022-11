Il film "Siccità "alla Sala San Luigi

Alla Sala San Luigi di Forlì è in programmazione il nuovo film di Paolo Virzì, Siccità', ambientato nella Roma di oggi.

Da tempo non piove e tutto è secco, arido, compreso il fiume Tevere. In più la Capitale è messa sotto stress da un’infezione batterica che sta portando gli ospedali al collasso. In questo scenario tragico e quasi apocalittico si intrecciano le vite di donne e uomini, adulti e adolescenti, che provano ad aggirare gli ostacoli di un clima impazzito e al contempo ad affrontare gli irrisolti personali, a cominciare dalle relazioni affettive…





IN PROGRAMMAZIONE

Sabato 3 dicembre ore 21.00

Domenica 4 dicembre ore 18.15

Martedì 6 dicembre ore 21.00



Domenica 11 dicembre ore 21.00