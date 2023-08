Qaos presenta in prima assoluta "Emoji - Tutta colpa del telefono"

"Emoji - Tutta colpa del telefono" va in scena mercoledì 30 agosto alla Fabbrica delle Candele alle 20.45. Lo spettacolo della compagnia Qaos in prima assoluta è ideato e diretto da Alberto Sebastian Ricci, luci di Adler Ravaioli e scenografie di Alessandro Giammarchi.

Improbabile perché all’apparenza sembrano essere due opposti che si attraggono, la trama di "Emoji - Tutta colpa del telefono" ruota attorno all’intesa tra Paolo (Francesco Paolucci) e Michele (Edoardo Sella). Il primo, barista palestrato che vive sulle app, è reduce da una delusione d’amore e non è disposto a replicare il cuore infranto. Michele invece, un grafico pubblicitario cinefilo e cinofilo, non avrebbe mai creduto possibile che un ragazzo come Paolo potesse attrarlo. Succede che Paolo anziché inviare un messaggio vocale al ragazzo che gli piace contatta erroneamente Michele. I due non si conoscono, ma la curiosità è troppo forte. Per un errore del destino che finiscono per incontrarsi. Ma per i due è difficile instaurare sin da subito una connessione. Così come sarà difficile limare l’orgoglio di entrambi. Soprattutto del rigido Michele, incapace di uscire dalla stasi della sua vita amorosa nonostante le attenzioni del collega Simone (Enrico Fusai) e i consigli dell’amico Edo (Federico Bucci), che cerca di aiutarlo mentre si arrabatta fra una moglie stressata, due figli piccoli, uno in arrivo, un matrimonio al capolinea e i suoi datori di lavoro, ovvero i suoceri.

L’improvviso incontro con Paolo nel bar in cui lavora quest’ultimo – il “Bar-Bapapà” – si trasforma immediatamente in uno scontro che mette a nudo le fragilità e i desideri di ognuno dei due, cambiando le loro vite. Numerosi equivoci li allontanano mentre attorno a loro tutto sembra andare a rotoli; solo la scoperta delle proprie intenzioni più intime saprà ricondurre alla ragione i due protagonisti. La trama è ricca di alcuni scambi e incroci degni di un film: l’apparizione di un vecchio amico della madre di Paolo (Barbara Lazzari), Carlo (Massimo Biondi) avrà un ruolo importante nella vita di Pier, il co-proprietario e star del dragqueen show del “Bar-Bapapà” (Alessandro Salieri); l’altra co-proprietaria, Mari (Alba Vermiglio) è, invece, (quasi) pronta ad andare a convivere con la compagna Nina (Giulia Repetto) nel loro nuovo appartamento. Gli intoppi, le indecisioni e i cambi di direzione costituiscono il vero perno della vicenda, oltre alle tematiche più delicate dell’universo arcobaleno col scopo di ottenere un risultato pop.

EMOJI – TUTTA COLPA DEL TELEFONO è, insomma, una commedia romantica da manuale, in cui alla fine tutto è limpido, pulito e anche i conflitti e gli scontri si sciolgono come neve al sole. Ed è proprio questo l’obiettivo fondamentale del testo: costituire un luogo sicuro, dove è bene quel che finisce bene (o almeno così lascia presagire) e in cui i problemi della vita reale sono solo abbozzati e non affrontati con profondità. Ma forse proprio questo è ciò che più lo avvicina alla realtà. Tra gli altri interpreti: Ilaria Tambani, Silvia Schiumarini, Alessandro Pasi, Nicola Rossi, Eleonora Visani e, per la prima volta in scena, Giulio Pompeo.

Lo spettacolo, per situazioni e linguaggio espliciti, è consigliato al pubblico adulto. Parte del ricavato dello spettacolo sarà versato all’IBAN del Comune di Forlì pro-alluvionati.Biglietti: 12 € interi / 10€ ridotti (ragazzi fino ai 29 anni e soci FO_Emozioni). Info e prenotazioni: 3664987681 – tkts@qaos.it