Quattro incontri dedicati all'Intelligenza Artificiale: Guido Borghi parla "Traiettoria del cambiamento scientifico - tecnologico"

L’Associazione Nuova Civiltà delle Macchine è lieta di presentare la sua nuova rassegna: Questioni Digitali - Intelligenza Artificiale - Cos’è? Come ci cambierà la vita? Come governarla? Quattro incontri dedicati alla Intelligenza Artificiale, ai suoi ambiti applicativi e alle questioni etiche che ne stanno già derivando. Gli appuntamenti si terranno per quattro lunedì alle ore 18 nella nuova sede del Laboratorio Aperto di Forlì, presso l’ex asilo Santarelli in via Caterina Sforza 45. Le date sono: 8 e 22 aprile, 6 e 20 maggio.

Protagonista del primo appuntamento sarà Guido Borghi - phd - Assistant professor - Università di Bologna, che parlerà di Traettoria del cambiamento scientifico - tecnologico.

Come sempre, gli incontri saranno fruibili anche in streaming sul canale YouTube della associazione. Ai relatori sarà donata la cartolina a tiratura limitata dell’ architetto Giovanni Tuzio, a cura del Davide Boschini.