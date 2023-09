Il 17 settembre si terrà il raduno auto Mustang. Il ritrovo è previsto dalle ore 9 alle 10 a Casa la Corte. Successivamente il corteo partirà per la volta di Predappio, con sosta in Piazzale Isonzo dove è prevista l'esposizione delle vetture dalle 10,45 alle 12,30. Il tour prevede l'attraversamento di viale Bologna, via Firenze, Terra del Sole e Castrocaro.