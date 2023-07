Ravaldino ‘80 una serata all’insegna del divertimento e della creatività

Giovedì 13 luglio, due realtà forlivesi gestite da giovani ragazzi si uniscono per creare un nuovo format: Ravaldino ‘80. Stiamo parlando del "Flora", locale e punto di ritrovo per gli universitari della città, e il brand di abbigliamento maschile "Il Chiodo" una realtà imprenditoriale nel mondo della moda fondata dai fratelli Bondi. Per la prima volta, queste due imprese si uniscono per offrire una serata speciale ai loro clienti e amici, ma anche a tutti coloro che vogliono divertirsi e scoprire le giovani realtà creative della città.

L'evento inizierà alle ore 18:00 con un aperitivo, seguito da un dj set dalle 21 in poi. Il tema della serata saranno gli anni '80, quelli della musica, della moda e dell'energia. Chi verrà vestito a tema avrà la possibilità di mettere in mostra il suo stile e ricevere una sorpresa a fine serata. Un'occasione per esprimere la propria personalità e divertirsi insieme. Inoltre, durante la serata sarà presentata parte della collezione estiva "Il Chiodo", che propone capi originali per l'uomo. Ma non solo: all’evento parteciperà anche "Miele Selvatico", la griffe di un'altra giovane creativa forlivese che usa l'arte del ricamo per rendere unici t-shirt, cappelli, costumi e ogni capo d'abbigliamento. Un modo per valorizzare il talento e la passione di chi fa della moda una forma d'arte.