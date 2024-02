"Restituire parole. Una ricerca autobiografica a Lampedusa": Sara e Daniela Bennati presentano il volume a Meldola

Parolefatteamano APS, da anni, si occupa della diffusione e dello sviluppo della cultura autobiografica e promuove la conoscenza di autori e testi su tali tematiche.

Sabato 17 febbraio 2024 alle ore 10:00 presso la Sala Nella Versari a Meldola organizza, nell'ambito della rassegna "In punta di penna", in collaborazione con la biblioteca "F. Torricelli" e il patrocinio del Comune di Meldola, la presentazione del volume "Restituire parole. Una ricerca autobiografica a Lampedusa". Saranno presenti le autrici Sara e Daniela Bennati, il Sindaco Roberto Cavallucci e l'Assessore alla Cultura Michele Drudi. Coordina Ermes Fuzzi, presidente di parolefattemano APS.



E' stato già scritto tutto su Lampedusa? C'è ancora qualcosa che possa farci stupire? Il volume è il frutto di due viaggi sull'isola tra il 2015 e il 2017 alla ricerca delle verità isolane, narrate da chi vive a Lampedusa. Dalle pagine emergono le voci di persone che hanno concretamente sperimentato strategie di accoglienza senza perdere di vista i valori come l'attenzione e la cura in un territorio di appena venti chilometri quadrati che si è trasformato in un laboratorio di cittadinanza attiva. Le esperte autrici di questo volume hanno realizzato un'indagine a Lampedusa attraverso gli incontri diretti con alcuni abitanti dell'isola. Ci consentono di conoscere la viva voce dei lampedusani, le loro esperienze, i loro vissuti e i pensieri che non sempre hanno avuto l'adeguata attenzione dalle cronache. Persone che hanno accolto e gestito situazioni di emergenza e disagio sociali senza mai fare tanto rumore, ma seguendo una regola morale che è parte integrante della storia di Lampedusa: l'accoglienza sempre e comunque.