"Riflessioni sulla mobilità: il futuro da costruire oggi". Alla Fondazione Dino Zoli Talk ad ingresso gratuito

Sabato 23 marzo alle ore 17.00, presso la Fondazione Dino Zoli di Forlì, si terrà il quinto ed ultimo talk del ciclo CHANGES. Il cambiamento come urgenza della sostenibilità, realizzato con il sostegno di Dino Zoli Textile e finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del fondo NextGenerationEu.

Nel corso della serata, dedicata al tema della mobilità sostenibile, si susseguiranno gli interventi di esperti e professionisti del settore: Michele Cecchini, esperto di mobilità sostenibile; Luca Guzzabocca, PLEF-Planet Life Economy Foundation ETS; Francesco Mastrandrea, Managing Director Op | E-GAP Engineering; Marcelo Padin, Eletric Motor News. A moderare l'incontro, sarà Marco di Maio, giornalista e consulente strategico di impresa.

«Il nostro progetto CHANGES - dichiara Monica Zoli, vicepresidente Dino Zoli Group - non poteva tralasciare il tema della mobilità sostenibile, toccando in particolare, anche se non esclusivamente, quello della mobilità elettrica. Come è successo per la F1, dove la ricerca di performance estreme è stato campo rigoglioso di risultati applicati e sviluppati nella produzione di veicoli a combustione interna, così la Formula E ha lo stesso compito per i produttori di auto elettriche con stimoli e riflessioni su sistemi collegati più ampi. Lo scenario pone infatti tante questioni, fra le principali quella della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. La consapevolezza della complessità del tema ci ha motivato alla realizzazione del progetto e alla scelta degli argomenti da affrontare fortemente collegati alle ricerche interne alle realtà produttive di Dino Zoli Group in un'ottica di apertura al confronto».

La partecipazione è gratuita; gradita la prenotazione: info@fondazionedinozoli.com, T. +39 0543 755711 (in orario di ufficio).

L'incontro prenderà in considerazione la mobilità sostenibile con focus sull'avvento dei veicoli elettrici, non solo come tendenza per l'industria automobilistica, ma anche come punto di svolta per la società e la quotidianità delle persone. Una rivoluzione che segna un cambiamento fondamentale nelle fonti energetiche, allontanandosi dai combustibili fossili e abbracciando le risorse rinnovabili. Verranno discussi i temi relativi alla nuova pianificazione urbana e delle infrastrutture, come la costruzione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici, la riprogettazione delle reti elettriche e l'integrazione di fonti di energia rinnovabile.

I relatori illustreranno, inoltre, le sfide correlate all'adozione dei veicoli elettrici, come l'ansia da autonomia, il deficit dell'infrastruttura di ricarica, la longevità della batteria, e le modalità attraverso le quali la ricerca si propone di affrontare questi problemi per vivere un'esistenza più sostenibile.

Al termine dell'incontro, sarà possibile visitare la mostra Utopiche seduzioni. Dai nuovi materiali alla Recycled Art. Da Piero Manzoni alle ultime generazioni, aperta al pubblico fino al 24 marzo 2024, attraverso una visita guidata condotta da Nadia Stefanel, direttrice della Fondazione Dino Zoli e co-curatrice dell'esposizione insieme a Matteo Galbiati. Prestiti importanti, opere provenienti dalla collezione permanente della Fondazione e un attento monitoraggio della ricerca artistica contemporanea conducono il visitatore attraverso cinquant'anni di riflessioni sui materiali, animate da diverse sensibilità e principi estetici.

Il progetto CHANGES e la mostra Utopiche seduzioni sono realizzati con il patrocinio di Comune di Forlì, Regione Emilia-Romagna e Confindustria Romagna, il sostegno di Dino Zoli Textile, la sponsorizzazione tecnica di DZ Engineering e la partnership di Consorzio Italiano Detox, TerraMedia e ANIPSIA sagl. L'Accademia di Belle Arti di Brescia SantaGiulia ha attivato un tirocinio per gli studenti del corso di Comunicazione espositiva, che hanno schedato le opere in esposizione e realizzato i pannelli introduttivi.

Michele Cecchini è un professionista che per oltre vent'anni ha lavorato nell'industria automobilistica e del motorsport. Ha ricoperto ruoli chiave in organizzazioni come BMW, Ferrari, AVL, McLaren e attualmente Enel. Ha un'ampia esperienza nel campo dell'elettrificazione e delle soluzioni energetiche sostenibili. Con una formazione ingegneristica e una passione per l'innovazione, ha svolto un ruolo fondamentale nell'avanzamento dell'adozione dei veicoli elettrici e delle tecnologie per l'energia rinnovabile. Nel suo attuale ruolo di Responsabile dell'eMotorsport presso Enel, si concentra su colmare il divario tra la tecnologia del motorsport e la vita quotidiana, promuovendo la transizione verso soluzioni più sostenibili e performanti.

Luca Guzzabocca ha maturato trent'anni di esperienza come manager nella gestione degli acquisti e catene di fornitura in diverse imprese nazionali e multinazionali in diversi settori di mercato, sia per materiali diretti di produzione, sia per beni e servizi indiretti. Nel 2007 è stato co-fondatore e chairman della prima ed unica organizzazione non profit Italiana, e seconda in Europa, ad occuparsi di sostenibilità ambientale, sociale ed etica delle catene di fornitura (Acquisti & Sostenibilità), confluita in PLEF - Planet Life Economy Foundation ETS. È fondatore e amministratore delegato di Right Hub Società Benefit, società di consulenza che supporta le imprese in progetti di gestione sostenibile, procurement e supplier diversity, inclusione lavorativa di persone con disabilità, organizzazione di eventi e team sportivi. Ha partecipato, e partecipa, in qualità di formatore, speaker e moderatore, a diversi eventi, corsi e workshop a livello nazionale ed internazionale.

Francesco Mastrandrea è direttore generale di E-gap engineering (spin off di E-gap). Dopo la laurea magistrale in Ingegneria Meccanica e il dottorato di ricerca in Ingegneria Industriale presso l'Università di Perugia è stato ingegnere di pista e poi team manager nel mondiale superbike, fondatore e direttore tecnico di Privè srl, responsabile ricerca e sviluppo per Tazzari Veicoli Elettrici. Consulente Ferrari per il progetto ibrido "LaFerrari", è stato inoltre direttore tecnico per Alfazero (progetto quadriciclo elettrico), Chief Engineer in Thunder Power, Responsabile Dipartimento elettrificazione in AVL e CTO per l'azienda P4F (gruppo Fincantieri).

Marcelo Padin, nato in Argentina da antenati veneti, considera l'Italia la sua patria di elezione. Dopo le prime esperienze lavorative a Rosario (emittenti radiofoniche, quotidiani ed emittenti televisive), si sposta a Buenos Aires, dove lavora per diverse riviste e format radiofonici nazionali. Nel 1988 si trasferisce in Europa per seguire le gare europee del Campionato Mondiale di Formula Uno, vivendo a Milano, Verviers (Belgio), Schwarzenbruck (Germania) e Madrid (Spagna). Con il Gran Premio Quattro E di Bologna del 1991, si avvicina al mondo delle auto elettriche, lanciando nel 1992 la rivista bimestrale Auto Elettrica, il primo magazine italiano interamente dedicato alle auto a batteria. Dal 1992 al 2005 è stato responsabile stampa della FIVES (Federazione Italiana Veicoli Elettro Solari), che allora organizzava le gare del campionato italiano di auto, moto e kart elettrici. Nel 2000 nasce Electric Motor News, inizialmente cartacea e poi quotidiano multimediale online. Con Electric Motor News, segue in prima persona dal 2014 il Campionato Mondiale di Formula E, ora arrivato alla decima stagione.