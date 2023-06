Rocco Tanica presenta "Non siamo mai stati felici sulla Terra"

Venerdì 16 giugno, alle 17:30 presso la Feltrinelli di Forlì in Piazza Saffi. Stefano Baudino, scrittore e giornalista dialogherà con Rocco Tanica, membro di Elio E Le Storie Tese, scrittore e autore televisivo, che presenterà il suo ultimo libro - scritto insieme all'intelligenza artificiale - "Non siamo mai stati sulla Terra". Baudino, torinese classe 1994, è laureato in Mass Media e Politica ed è autore di cinque saggi sulla criminalità mafiosa e interviene nelle scuole e nelle università italiane con un modulo didattico sulla storia di Cosa nostra. Nel 2021 l’Università di Bologna gli ha conferito una menzione al merito per l’impegno civile e nel 2022 la Fondazione Italia-Usa gli ha assegnato il “Premio America Giovani” al talento universitario. Lo stesso anno ha vinto il Premio della critica al "Milano International" con il libro "La mafia non è una cosa da adulti".