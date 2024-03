Rock alla Rimbomba di Bertinoro con "Miami & The Groovers"

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 09/03/2024 al 09/03/2024 solo domani Orario non disponibile

Sabato sera 9 marzo al Circolo culturale La Rimbomba di Bertinoro, arrivano i coinvolgenti e potenti, Miami & The Groovers, una band solida e ben piantata nelle radici del rock, che fa vivere e vibrare grazie alla loro freschezza e alla loro spontaneità, con alle spalle 5 album e in lavorazione, proprio in questi giorni, un nuovo lavoro che potrebbe avere qualche succosa anticipazione proprio nel concerto di sabato.

La band ha alle spalle centinaia di concerti nei principali club, locali e teatri italiani, diversi tour all’estero (Austria, Svezia, Inghilterra, Lussemburgo e Stati Uniti) e moltissime collaborazioni in studio e live con artisti come Michael McDermott, Alejandro Escovedo, Willie Nile, Joe D’Urso, Jono Manson, Antonio Gramentieri, Southside Johnny, Bill Toms, Elliott Murphy, Jake Clemons, Joel Guzman, Jesse Malin, Graziano Romani, Gang, Alex Valle e tanti altri.

Sul palco della Rimbomba saliranno sabato sera: Lorenzo Semprini (voce, chitarra, armonica), Beppe Ardito (chitarre, cori), Alessio Raffaelli (piano e fisarmonica), Marco Ferri (batteria) e Mario Ingrassia (basso). Al termine del concerto, la serata continuerà con il DJ set rock di Luigi Bertaccini.

Si potrà cenare alle ore 20:00, solo su prenotazione: telefono e whatsapp 333.1296915