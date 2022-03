400 chilometri in bicicletta alla scoperta degli angoli nascosti del territorio: l'avventura del Romagna Trail

Venerdì è stato presentato Romagna Trail (Unsupported Bikepacking Experience), un viaggio in sella alla bici attraverso strade bianche, secondarie, sentieri, mulattiere e ciclovie, in un’unica tappa ad anello, con partenza ed arrivo a Forlì. Il percorso alla portata di tutti, si sviluppa per 410 km con dislivello di 8000 metri circa, permette di scoprire gli angoli più remoti e splendidi del territorio.

Ai partecipanti, che dovranno iscriversi entro il 30 aprile, sarà data una traccia dell’itinerario (in formato gpx) e, per poter essere inclusi nei “finischer”, il circuito dovrà essere percorso interamente. La partenza è prevista il 2 giugno 2022, alle ore 8,30 dal Parco urbano Franco Agosto di Forlì, ed è stato organizzato il ritrovo con stand e briefing il 1° giugno 2022, dalle ore 16,30 sempre nella stessa location.

Alla presentazioni erano presenti il vicesindaco Daniele Mezzacapo, Filippo Morigi di Ethir, accompagnato da Nicoletta Moscato e Michelangelo Boattini, la funzionaria del Comune Isabella Cicognani. Coinvolta nella manifestazione anche ASD Team Vitamina.

“Il Romagna Trail è un’avventura, non è una gara -, dichiara Morigi -, dove chi partecipa potrà viaggiare in completa autonomia e libertà, senza alcun tipo di assistenza esterna ma con il supporto dei propri compagni di viaggio, scegliendo inoltre quanti km pedalare al giorno, dove mangiare e dove dormire. Partecipare significa vivere a 360 gradi la propria avventura, pianificando la propria andatura, le tappe, l’organizzazione della bicicletta e del suo assetto”. “Il Romagna Trail -, aggiunge Mezzacapo, vicesindaco con delega allo Sport -, rappresenta una esperienza che l’amministrazione comunale ha deciso di sostenere con grande entusiasmo perché costituisce inoltre una occasione straordinaria per far conoscere il nostro territorio promuovendolo anche sui social attraverso le immagini che i partecipanti vorranno condividere. Ringrazio gli organizzatori per questa opportunità e questa grande visibilità e ci auguriamo massima partecipazione”.



Per tutte le informazioni inerenti l’evento e per l’iscrizione: www.ethir.it