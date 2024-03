"Rosa Genoni: storia di una piscinina che inventò il Made in Italy" sul palco a Forlimpopoli

Venerdì 29 marzo alle 21, al Teatro Verdi di Forlimpopoli, ci sarà la replica dello spettacolo "Rosa Genoni: storia di una piscinina che inventò il Made in Italy", l’eccezionale vita di una donna, sarta, creatrice di moda, socialista, militante per la pace, femminista. In scena Mariolina Coppola e Sabina Spazzoli con l'accompagnamento musicale di Marco Versari e Lara Mengozzi, in collaborazione con Gruppo Forlimpopolese Funghi e Flora e con il Patrocinio del Comune di Forlimpopoli.

Biglietto unico € 10,00. Info e prenotazioni whatsapp 328 6720194 e 347 8837149 - Gruppo Teatrale Malocchi e Profumi APS - inizio spettacolo ore 21