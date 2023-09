Rovere di Forlì: le radici e la storia del Quartiere

Sabato 23 settembre, alle ore 20,30, presso il Bar Rovere, via Firenze 240, Forlì, si terrà un incontro con Gabriele Zelli che racconterà storie del passato della località di Villa Rovere. In particolare verrà posta l'attenzione sulla presenza del fiume Montone, sulla Chiesa di San Pietro in Arco (o Chiesa di Santa Maria della Rovere), sul canale dei Romiti, sul periodo in cui in zona correva il confine tra lo Stato Pontificio e il Granducato di Toscana e sul passaggio del fronte durante il Secondo conflitto mondiale.

L'incontro, promosso dalla Biblioteca Somara, in collaborazione con il Quartiere 18 e con il patrocinio del Comune di Forlì, si pone lo scopo di promuovere le meraviglie del territorio per mantenerle vive, rispettarle e valorizzarle. Ai presenti saranno consegnate in omaggio copie dei volumi "Antiche Pievi, A spasso per la Romagna", a cura di Marco Vallicelli, Marco Viroli e Gabriele Zelli, foto di Tiziana Catani e Dervis Castellucci, che contiene la storia e la descrizione della Chiesa di Rovere, e "Ladino, il bosco e il fiume" di Gabriele Zelli.

Partecipazione libera. Al termine buffet. Per informazioni: Gabriele Zelli: 3493737026.