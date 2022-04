A Tredozio, dopo due anni, ritorna la tradizione pasquale con il Palio dell'uovo

Dopo 2 anni di edizioni on line a causa della pandemia, quest'anno ritorna a Tredozio la "Sagra e Palio dell'uovo". La 57esima edizione va in scena in piazza Vespignani domenica 17, a partire dalle 15, e lunedì 18 aprile, dalle 12.

La domenica si svolgono i campionati di sfogline, si sfideranno i mangiatori di uova sode nel 50esimo campionato nazionale e le agguerite ragazze dei 4 rioni per il Palio femminile. Il lunedì ritorna l'allegria della sfilata allegorica dei 4 rioni, che si fidano poi nella disputa del Palio. Il momento clou sarà la Disfida del 57° Palio dell'Uovo tra i Comuni di Arcevia Tredozio. Il lunedì si può pranzare allo stand gastronomico a cura della Pro Loco.

La sagra rinnova l'antica usanza della battitura delle uova sode che si svolgeva nella vicina Parrocchia di Ottignana il lunedì di Pasqua. Risalente a tempi antichi, la battitura delle uova sode era ed è ancora diffusa in altri centri d'Italia, come rituale propiziatorio alla primavera.

Durante la sagra non mancheranno mostre fotografiche, intrattenimento musicale e bancarelle per le strade.

Per info: 333 7273495 - prolocotredozio@gmail.com. Ingresso ad offerta libera. La manifestazione avverà nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni anti-Covid