"Sagra del tortello sulla lastra e dei sapori d’autunno": delizie del territorio e mercatini a Santa Sofia

Torna a Santa Sofia uno degli appuntamenti autunnali per eccellenza: la "Sagra del tortello sulla lastra e dei sapori d’autunno". L'appuntamento con i piatti della tradizione e le prelibatezze che il territorio concede è per domenica 26 settembre in Piazza Garibaldi e via Pisacane, dalle ore 10 alle ore 19.

In Piazza Garibaldi saranno presenti gli stand di associazioni e attività commerciali locali che proporranno tortelli sull lastra ed altre specialità autunnali, con possibilità di pranzare in un'apposita area allestita con tavoli e sedute. In via Pisacane si terrà il mercatino di artigianato locale, gastronomico e non. Nei ristoranti e agriturismi di S.Sofia, pietanze tipiche con prodotti a KM0.

Nel rispetto delle normative anti COVID-19, dai 12 anni in su, per partecipare alla Sagra necessario essere in possesso del Green Pass attestante l'avvenuta vaccinazione o un tampone avente esito negativo.