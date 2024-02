San Martino in Villafranca: ultimo appuntamento con la rassegna di teatro dialettale

Venerdì 23 febbraio, alle ore 21.00, presso la Sala parrocchiale "Stefano Garavini" di San Martino in Villafranca, la Compagnia La Mulnela di Santarcangelo di Romagna metterà in scena la commedia dialettale "Mezabota e la quistioun de su didoun". Si tratta dell'ultimo appuntamento della rassegna "4 sbacarêdi cun e' nostar dialet", organizzata dalla Pro Loco San Martino, che ha fatto registrare per ogni serata il tutto esaurito.

L'abito fa il monaco? Il camice bianco fa il medico? Forse si. In uno strampalato ospedale può succedere questo ed altro. Fanno poi da contorno esilaranti equivoci, che trascinano la commedia verso il divertente finale. Il tutto in rigoroso dialetto romagnolo di Santarcangelo di Romagna, con qualche incursione extra territoriale.

Ingresso 7 euro. Per informazioni e prenotazioni: printservicefc@yahoo.com; 3487443860.