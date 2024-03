Saxophone Quartet in concerto a San Martino in Strada

Indirizzo non disponibile

Il Teatro Parrocchiale di San Martino in Strada lunedì 1 aprile alle 21, a conclusione della tradizionale Festa del Lunedì dell' Angelo, si tiene il concerto del Forlì Saxophon Quartet. Il gruppo è composto da giovani musicisti formati nell' Istituto Musicale Masini, ormai noti e affermati per le numerose esibizioni di cui sono stati protagonisti in questi ultimi anni.

L'organico è composto da: Lorenzo Briganti (sax soprano), Lorenzo Manzato (sax contralto), Sara Mancini (sax tenore) e Alessandro Vio (sax baritono). L' ensemble propone arrangiamenti, spesso originali, per quartetto di sax, di celebri brani sia del repertorio classico sia di moderni evergreen, in particolare colonne sonore di film e commedie musicali.

L' ingresso è a offerta libera. L' evento sarà preceduto, per chi vorrà alle 19, 30, da un momento conviviale a base di pizza, per un corrispettivo di 10 Euro. E' necessaria la prenotazione entro il 28 marzo (per informazioni, Laila 349 8161765).