Schumann e Rachmaninov interpretati dai giovani talenti Eleonora Testa e Francesco Maria Navelli

La rassegna musicale "Genio e Gioventù", giunta al suo terzo appuntamento stagionale, continua a celebrare il talento e la vitalità dei giovani musicisti. Domenica 24 marzo, alle ore 11:00, la Sala Sangiorgi dell’Istituto Musicale Masini diventerà il palcoscenico su cui l’Aither Duo, formato dalla violoncellista Eleonora Testa e dal pianista Francesco Maria Navelli, eseguirà le opere immortali di Robert Schumann e Sergej Rachmaninov.

L'evento è organizzato dalla Young Musicians European Orchestra, in collaborazione con Emilia Romagna Festival e il Comune di Forlì, e si inserisce nell’ambito del prestigioso progetto “Forlì Grande Musica”, che si sta rivelando un punto di importante incontro tra giovani promesse della musica classica e il pubblico forlivese. Il programma prevede l'esecuzione delle "Fantasiestücke Op. 73" di Schumann, pezzi che esprimono un'intensa gamma di emozioni e sfumature, e della "Sonata in sol minore Op. 19" di Rachmaninov, una delle composizioni più espressive e tecnicamente impegnative del repertorio per violoncello.

Ogni concerto della rassegna "Genio e Gioventù" inizia con un'introduzione storica ed estetica curata da Marinella Ramazzotti, docente dell'Istituto Masini, che guiderà gli ascoltatori attraverso i secoli della musica, arricchendo l'esperienza del concerto con aneddoti e contestualizzazioni. I biglietti per questo appuntamento musicale dal costo simbolico di 1 euro sono disponibili presso l'Istituto Masini

Per informazioni: erconcerti1@yahoo.iit