“Scienza e pace”: Vincenzo Balzani apre il ciclo di incontri

L’Associazione Culturale San Mercuriale, con il patrocinio della Diocesi di Forlì-Bertinoro, propone un ciclo in quattro incontri dedicato a “Scienza e pace”. Partendo dal significato della parola pace, il ciclo la colloca in relazione con ambiti diversi: le Scienze naturali, le Scienze sociali, la Scienza dell'Alimentazione (non c'è pace se il cibo manca), e, infine, un percorso attraverso la storia del Cristianesimo per giungere a quella che oggi è ritenuta l'unica Agenzia mondiale all'opera davvero per la pace: la Chiesa di Roma.

I primi tre incontri si terranno alle ore 18 presso l'Ex Cinema Mazzini (Corso della Repubblica 88). L'ultimo si svolgerà nella Chiesa di S. Lucia (Corso della Repubblica 77). Sarà proprio il professore emerito dell’Università di Bologna Vincenzo Balzani ad aprire il ciclo sul tema “Scienza per la pace” giovedì 27 ottobre alle 18 nell’Aula dell'Ex Cinema Mazzini (Corso della Repubblica 88).

Relatori: due scienziati Vincenzo Balzani e Giulio Marchesini; un sociologo: Andrea Bassi; uno storico: Sergio Tanzarella. Ci condurranno attraverso l'intreccio Scienza-Pace da cui dipende la qualità della vita di tutti.