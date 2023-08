"Scusate c’è uno storico in sala?": a Galeata il monologo di Alessandro Vanoli

Martedi 8 agosto, alle 21.15, il Teatro romano di Mevaniola Pianetto di Galeata ospita "Scusate c’è uno storico in sala?" di e con Alessandro Vanoli. Un monologo di un’ora e un quarto, che comincia con un’interrogazione: voi cosa ricordate di storia? Ricostruendo assieme al pubblico una linea del tempo che vede sfilare grandi civiltà e personaggi famosi. Per insinuare un primo dubbio: “vi sembra normale che in questa lista manchi, che so, l’India, tutto l’islam e la Cina (tremila anni suonati di civiltà?)”

Giocare e ridere con la storia. La storia non ha a che fare con le date. O meglio non si ferma lì. La storia ha a che fare col dubbio: è a quello che serve. Il dubbio applicato a una vertigine di tempo. A partire dal classico " voi dove eravate quando..."? il pubblico viene chiamato a costruire lo spettacolo con "uno storico in sala".

Ingresso euro 14 intero, euro 12 ridotto. Info e prenotazioni 3761224452